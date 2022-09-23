Главное из выступления Лаврова на Совбезе ООН
Главное из выступления Лаврова на Совбезе ООН
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Глава МИД России Сергей Лавров выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Заседание Совбеза прошло 22 сентября, во время 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своей 20-минутной речи Лавров говорил о том, почему не удались переговоры, о поддержке Украины западными странами и необходимости "специальной военной операции".
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