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Главное из выступления Лаврова на Совбезе ООН

52 минуты назад

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Заседание Совбеза прошло 22 сентября, во время 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своей 20-минутной речи Лавров говорил о том, почему не удались переговоры, о поддержке Украины западными странами и необходимости "специальной военной операции".