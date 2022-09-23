"Своих не бросаем". Как прошли концерты в поддержу референдумов

"Своих не бросаем". Как прошли концерты в поддержу референдумов

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Сразу на нескольких территориях Украины были объявленные многодневные голосования по присоединению этих территорий в состав России.

Во многих городах в поддержку присоединения прошли провластные концерты.

На Западе ни одна из стран не признает легитимность этих референдумов, считая что так Россия пытается захватить чужие территории.