"Своих не бросаем". Как прошли концерты в поддержу референдумов
"Своих не бросаем". Как прошли концерты в поддержу референдумов
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Сразу на нескольких территориях Украины были объявленные многодневные голосования по присоединению этих территорий в состав России.
Во многих городах в поддержку присоединения прошли провластные концерты.
На Западе ни одна из стран не признает легитимность этих референдумов, считая что так Россия пытается захватить чужие территории.
Видео, Путин о мобилизации: что говорил президент в начале войны и сейчас, Продолжительность 2,01
В самом начале вторжения российской армии в Украину Путин не раз говорил о том, что не планирует проводить мобилизацию. В сентябре частичную мобилизацию все же ввели.