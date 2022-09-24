В России продолжаются акции против войны и мобилизации. Видео субботних протестов.

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В России продолжаются акции против войны и мобилизации. Видео субботних протестов.

52 минуты назад

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24 сентября россияне вышли на акции против войны в Украине и мобилизации.

Протесты прошли по меньшей мере в 32 городах страны - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске и других российских городах.

По данным ОВД-Инфо* (признан российскими властями "иностранным агентом") к вечеру субботы были задержаны более семи сотен человек.

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