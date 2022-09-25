"Вы за места боитесь, а мы за сыновей". В Дагестане митингуют против мобилизации
"Вы за места боитесь, а мы за сыновей". В Дагестане митингуют против мобилизации
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В Махачкале прошла акция протеста против мобилизации. Люди вышли к Русскому театру с антивоенными лозунгами.
Первые часы митинг проходил спокойно. Женщины объясняли полицейским, что Россия сама напала на Украину, а захватчиков нельзя считать шахидами.
Позже полиция начала жестко задерживать протестующих, а к вечеру вызвала подкрепление Росгвардии.