"Вы за места боитесь, а мы за сыновей". В Дагестане митингуют против мобилизации

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"Вы за места боитесь, а мы за сыновей". В Дагестане митингуют против мобилизации

47 минут назад

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В Махачкале прошла акция протеста против мобилизации. Люди вышли к Русскому театру с антивоенными лозунгами.

Первые часы митинг проходил спокойно. Женщины объясняли полицейским, что Россия сама напала на Украину, а захватчиков нельзя считать шахидами.