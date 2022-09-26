Нападение на школу в Ижевске. Видео
Нападение на школу в Ижевске. Видео
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В результате стрельбы, которую открыл в школе в Ижевске местный житель, погибли по меньше мере 13 человек, из них 9 – дети. 23 человека – ранены, их них 20 – дети.
Нападавший покончил с собой. По данным СК России, это – 34-летний выпускник этой школы Артем Казанцев.
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