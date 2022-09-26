Лукашенко и Путин встретились в Сочи

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Лукашенко и Путин встретились в Сочи

час назад

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26 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи с рабочим визитом к президенту России Владимиру Путину. Для глав России и Беларуси это уже седьмая встреча за год.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с бегущими от мобилизации россиянами, а также высказал свое мнение о том, что ждет Европу без сотрудничества с Россией.

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