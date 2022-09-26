БТР и километровые очереди: что происходит в Верхнем Ларсе

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БТР и километровые очереди: что происходит в Верхнем Ларсе

23 минуты назад

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С первых часов после объявления мобилизации на границах России с другими странами образовались многокилометровые очереди. Людям приходится суткам стоять в очереди, чтобы покинуть страну.

Очередь к КПП “Верхний Ларс” на границе с Грузией достигла более 25 км и почти дошла до Владикавказа.

В первые дни границу там было запрещено переходить пешком, и многие искали свободные места в чужих машинах. За это предлагали несколько десятков тысяч рублей.