БТР и километровые очереди: что происходит в Верхнем Ларсе
БТР и километровые очереди: что происходит в Верхнем Ларсе
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С первых часов после объявления мобилизации на границах России с другими странами образовались многокилометровые очереди. Людям приходится суткам стоять в очереди, чтобы покинуть страну.
Очередь к КПП “Верхний Ларс” на границе с Грузией достигла более 25 км и почти дошла до Владикавказа.
В первые дни границу там было запрещено переходить пешком, и многие искали свободные места в чужих машинах. За это предлагали несколько десятков тысяч рублей.
26 сентября власти Грузии открыли в “Верхнем Ларсе” возможность и для пешего перехода границы.