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Хореограф Алексей Ратманский: "Показ "Лебединого озера" сегодня болезненно заденет миллионы"

20 минут назад

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Начало войны в Украине застало хореографа Алексея Ратманского в Москве. Как только он узнал о том, что Россия вторглась в Украину, он покинул пост балетмейстера "Большого театра" и уехал из страны.