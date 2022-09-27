Хореограф Алексей Ратманский: "Показ "Лебединого озера" сегодня болезненно заденет миллионы"
Хореограф Алексей Ратманский: "Показ "Лебединого озера" сегодня болезненно заденет миллионы"
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Начало войны в Украине застало хореографа Алексея Ратманского в Москве. Как только он узнал о том, что Россия вторглась в Украину, он покинул пост балетмейстера "Большого театра" и уехал из страны.
В интервью Би-би-си Ратманский рассуждает о месте классического русского искусства в условиях современных реалий, сложностях протеста для деятелей культуры, оставшихся в России, и рассказывает о своих новых постановках, в которых задействованы украинские танцоры.