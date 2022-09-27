"А что мы могли сделать? Надо родину защищать". Что говорят мобилизованные от Камчатки до Москвы

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"А что мы могли сделать? Надо родину защищать". Что говорят мобилизованные от Камчатки до Москвы

52 минуты назад

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21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". В первые дни после объявления мобилизации власти говорили, что приоритет будет отдаваться тем, кто имеет военно-учетную специальность и опыт боевых действий.

На выездах из России выстроились многокилометровые очереди из тех, кто хочет уехать. В разных городах проходят протестные акции, которые подавляются властями.