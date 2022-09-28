"Хотелось бы, блин, здесь перекантоваться". Россияне уезжают в Финляндию

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"Хотелось бы, блин, здесь перекантоваться". Россияне уезжают в Финляндию

32 минуты назад

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Число въезжающих россиян в Финляндию за неделю увеличилось более чем на 80%. Из-за жестких ограничений на въезд очереди здесь сильно меньше, чем на границе с Грузией.