"Хотелось бы, блин, здесь перекантоваться". Россияне уезжают в Финляндию

"Хотелось бы, блин, здесь перекантоваться". Россияне уезжают в Финляндию

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Число въезжающих россиян в Финляндию за неделю увеличилось более чем на 80%. Из-за жестких ограничений на въезд очереди здесь сильно меньше, чем на границе с Грузией.

Скоро Финляндия запретит россиянам въезд с туристическими шенгенскими визами, но когда это произойдет, неизвестно. Такое же решение уже приняли Польша, Литва, Латвия и Эстония.