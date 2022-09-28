Зазывалы и автоматчики. Как прошли "референдумы" на оккупированных территориях Украины

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Зазывалы и автоматчики. Как прошли "референдумы" на оккупированных территориях Украины

14 минут назад

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На контролируемых Россией территориях Украины прошли "референдумы" о присоединении. Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей голосовали пять дней.

В ДНР и ЛНР "референдумы" объявили состоявшимися всего через два дня после их начала. Причем процесс голосования был организован всего за несколько дней, что противоречит законодательству не только Украины, но и России.