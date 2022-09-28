Зазывалы и автоматчики. Как прошли "референдумы" на оккупированных территориях Украины
Зазывалы и автоматчики. Как прошли "референдумы" на оккупированных территориях Украины
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
На контролируемых Россией территориях Украины прошли "референдумы" о присоединении. Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей голосовали пять дней.
В ДНР и ЛНР "референдумы" объявили состоявшимися всего через два дня после их начала. Причем процесс голосования был организован всего за несколько дней, что противоречит законодательству не только Украины, но и России.
Киев и международное сообщество уже заявили, что "референдумы" не имеют силы. Власти Украины также предупредили своих граждан, что за участие в них грозит уголовная ответственность и посоветовали людям уезжать из оккупированных регионов.