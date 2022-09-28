"Лучше не воевать, а просто вернуться домой". История дезертира, сдавшегося в плен украинцам
"Лучше не воевать, а просто вернуться домой". История дезертира, сдавшегося в плен украинцам
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Алексей поступил на службу 4 месяца назад, чтобы рассчитаться с кредитами. Его отправили воевать в Украину после короткого обучения на механика-водителя танка.
После того, как танк был подстрелен ракетой и весь остальной экипаж погиб, Алексей решил сдаться в плен. По его словам, было страшно, потому что все, что ему говорили, что украинцы "допрашивают, пытают, убивают". На деле все оказалось не так, отмечает Алексей.
Теперь он чинит российскую технику для украинской армии. И планирует остаться в Украине и после окончания войны.