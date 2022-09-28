"Лучше не воевать, а просто вернуться домой". История дезертира, сдавшегося в плен украинцам

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"Лучше не воевать, а просто вернуться домой". История дезертира, сдавшегося в плен украинцам

59 минут назад

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Алексей поступил на службу 4 месяца назад, чтобы рассчитаться с кредитами. Его отправили воевать в Украину после короткого обучения на механика-водителя танка.

После того, как танк был подстрелен ракетой и весь остальной экипаж погиб, Алексей решил сдаться в плен. По его словам, было страшно, потому что все, что ему говорили, что украинцы "допрашивают, пытают, убивают". На деле все оказалось не так, отмечает Алексей.