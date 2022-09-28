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"Коллаборанты только радовались". Как живут освобожденные Изюм и Купянск

час назад

В начале сентября в ходе наступления ВСУ в Харьковской области многие города, оккупированные российской армией в марте, были освобождены.

Среди них – Изюм и находящийся в 70 км от него Купянск. Оба города – без света, воды, газа, а жители могут полагаться только на гуманитарную помощь.В здании администрации Купянска россияне оставили пропагандистские материалы и, судя по ним, покидать город они не собирались.