"Коллаборанты только радовались". Как живут освобожденные Изюм и Купянск
"Коллаборанты только радовались". Как живут освобожденные Изюм и Купянск
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В начале сентября в ходе наступления ВСУ в Харьковской области многие города, оккупированные российской армией в марте, были освобождены.
Среди них – Изюм и находящийся в 70 км от него Купянск. Оба города – без света, воды, газа, а жители могут полагаться только на гуманитарную помощь.В здании администрации Купянска россияне оставили пропагандистские материалы и, судя по ним, покидать город они не собирались.