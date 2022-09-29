Как женский протест всколыхнул Иран

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Как женский протест всколыхнул Иран

час назад

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Смерть 22-летней студентки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и потом умерла, предположительно, от возможных полицейских побоев, вызвала волну возмущения и протестов по все стране.

Иранские женщины начали публично сжигать хиджабы и остригать себе волосы.

Первые волнения начались на родине Махсы Амини в городе Ошневие на западе страны, где в основном проживают курды. Там протестующие полностью захватили город на несколько дней, оттеснив силовиков. После этого протесты распространились на почти всю территорию страны и проходят во всех 31 провинциях Ирана.

Более 35 человек уже погибли, сотни задержаны, в том числе журналисты и блогеры.

Это самые массовые протесты в стране - к женщинам присоединились и мужчины. И впервые в истории Ирана они выступают одним фронтом. После революции 1979 года женщины лишились многих фундаментальных прав в обществе - в том числе права на передвижение, работу, опеку над детьми старше 7 лет. Большинство мужчин были согласны с таким устройством общества. Но в этот раз на протесты вместе с женщинами выходят и мужчины, и вместе они требуют прогрессивных изменений в стране.

Многие эксперты считают, что протесты, начатые иранскими женщинами, носят революционный характер и разрушают образ нерушимого исламского режима в Иране.

Протесты в поддержку иранских женщин также прошли в Великобритании, Канаде, Франции, Польше, Чили и Ираке.

ООН призывает власти Ирана разрешить проведение мирных демонстраций и провести беспристрастное расследование смерти студентки.