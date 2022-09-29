Чем грозит России аннексия украинских областей. Спецэфир на YouTube
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Уже в пятницу президент России Владимир Путин подпишет договоры о вхождении в состав России территорий Украины, на которых прошли непризнанные референдумы. Международное сообщество считает действия Москвы аннексией и не признает ее.
Как аннексия связана с мобилизацией в России, кого призывают и как избегают призыва, как россияне и российская экономика уже платят и будут платить за все это и как изменится российское общество на новом этапе войны. Мы говорим об этом в видеостриме на нашем канале в YouTube.
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