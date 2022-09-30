Обстрел гуманитарной колонны в Запорожье. Видео

Обстрел гуманитарной колонны в Запорожье. Видео

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В Запорожье обстреляли гуманитарную колонну. Погибли минимум 23 человека - ранены 34.

Все они направлялись на оккупированные территории, чтобы проведать жилье, родственников и привезти помощь.

Украинская сторона обвинила во всем российскую армию, а представители оккупационных властей - Украину. Всего по Запорожью выпустили 16 ракет.