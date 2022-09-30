Что говорят жители оккупированных областей Украины о "присоединении к России"

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Что говорят жители оккупированных областей Украины о "присоединении к России"

час назад

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Владимир Путин подписал договор о вхождении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Ранее российские власти заявили, что за это практически единогласно проголосовали жители этих территорий.