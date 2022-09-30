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"Выбор сделан". Главное из заявлений Путина и Зеленского

час назад

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В один день Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий, а Владимир Зеленский ‐ о заявке Украины на вступление в НАТО.