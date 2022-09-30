"Выбор сделан". Главное из заявлений Путина и Зеленского

"Выбор сделан". Главное из заявлений Путина и Зеленского

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В один день Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий, а Владимир Зеленский ‐ о заявке Украины на вступление в НАТО.

Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о ее принятии должен решаться путем консенсуса всех 30 стран - членов Альянса.

Би‐би‐си выбрала главное из их заявлений.

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