"Выбор сделан". Главное из заявлений Путина и Зеленского
"Выбор сделан". Главное из заявлений Путина и Зеленского
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В один день Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий, а Владимир Зеленский ‐ о заявке Украины на вступление в НАТО.
Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о ее принятии должен решаться путем консенсуса всех 30 стран - членов Альянса.
Би‐би‐си выбрала главное из их заявлений.
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