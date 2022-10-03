Переворот под российскими флагами. Что происходит в Буркина-Фасо?
Переворот под российскими флагами. Что происходит в Буркина-Фасо?
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В Буркина-Фасо 2 октября произошел очередной военный переворот, а на улицы вышли люди с российскими флагами.Президента Дамибу сменил капитан Траоре.
Это уже второй переворот в стране с начала года.
Как и в январе, протестующие, вышедшие на улицы с российскими флагами, надеются на помощь российских наемников в борьбе с исламскими группировками, нападающими на села, рудники и конвои.