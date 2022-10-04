"Всех, кто не согласен, уже можно просто пытать, избивать, убивать...": девушка поэта Камардина о задержании
"Всех, кто не согласен, уже можно просто пытать, избивать, убивать...": девушка поэта Камардина о задержании
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Поэт Артем Камардин обвиняется по статье о возбуждении ненависти за стих, написанный в 2015 году. При аресте он подвергся избиению, унижению, пыткам.
Невеста Артема, Саша Попова, присутствовала при аресте и также подверглась издевательскому отношению со стороны правоохранительных органов. Она рассказала Би-би-си о случившемся.