"Всех, кто не согласен, уже можно просто пытать, избивать, убивать...": девушка поэта Камардина о задержании

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"Всех, кто не согласен, уже можно просто пытать, избивать, убивать...": девушка поэта Камардина о задержании

30 минут назад

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Поэт Артем Камардин обвиняется по статье о возбуждении ненависти за стих, написанный в 2015 году. При аресте он подвергся избиению, унижению, пыткам.