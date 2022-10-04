Как 75-летний пенсионер помогает украинской армии

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Как 75-летний пенсионер помогает украинской армии

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

75-летний пенсионер в инвалидной коляске рассказал, как занимался сбором средств для украинской армии в оккупированном российскими войсками Херсоне.

В молодости Григорий Янченко служил в в советских воздушно-десантных войсках.

Потом из-за гангрены он потерял ноги и пальцы на руках.

Когда началась война, Григорий не остался в стороне и начал сбор денег. По его словам, ему удалось собрать около $16 тысяч. Он хвастается, что, бывало, деньги жертвовали и российские солдаты.