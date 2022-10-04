Как 75-летний пенсионер помогает украинской армии
Как 75-летний пенсионер помогает украинской армии
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75-летний пенсионер в инвалидной коляске рассказал, как занимался сбором средств для украинской армии в оккупированном российскими войсками Херсоне.
В молодости Григорий Янченко служил в в советских воздушно-десантных войсках.
Потом из-за гангрены он потерял ноги и пальцы на руках.
Когда началась война, Григорий не остался в стороне и начал сбор денег. По его словам, ему удалось собрать около $16 тысяч. Он хвастается, что, бывало, деньги жертвовали и российские солдаты.
Но недавно Григорию пришлось покинуть Херсон из-за соображений безопасности. Теперь он живет в Запорожье, где продолжает сбор денег для ВСУ.