"Они нас мучают, 100%". Жизнь на передовой в Бахмуте на востоке Украины
"Они нас мучают, 100%". Жизнь на передовой в Бахмуте на востоке Украины
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Жители Бахмута уже несколько месяцев живут под российскими обстрелами. Город расположен в Донецкой области Украины. Это один из четырех оккупированных регионов, которые после проведения фиктивных референдумов Россия объявила своей территорией.
Корреспондент Би-би-си Орла Герин несколько дней провела в Бахмуте и пообщалась с защитниками города, волонтерами и мирными жителями. Несмотря на недавнее усиление боевых действий, некоторые из местных жителей по-прежнему не намерены покидать город, другие с риском для жизни все же решаются на эвакуацию.