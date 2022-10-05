"Они нас мучают, 100%". Жизнь на передовой в Бахмуте на востоке Украины

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"Они нас мучают, 100%". Жизнь на передовой в Бахмуте на востоке Украины

9 минут назад

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Жители Бахмута уже несколько месяцев живут под российскими обстрелами. Город расположен в Донецкой области Украины. Это один из четырех оккупированных регионов, которые после проведения фиктивных референдумов Россия объявила своей территорией.