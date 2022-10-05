Харьков: жители разрушенных домов в Северной Салтовке готовятся к зиме

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Харьков: жители разрушенных домов в Северной Салтовке готовятся к зиме

39 минут назад

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По последним данным украинских властей, за семь месяцев войны в стране уже уничтожены или разрушены около 50 тысяч зданий и домов, а также около 350 станций тепло и энергоснабжения.

Чиновники предупреждают, что нынешняя зима будет самой тяжелой и холодной за последние десятилетия, и призывают людей запастись всем необходимым от дров до электрогенераторов.