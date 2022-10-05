"Спим на траве, в холоде". Коллапс на границе России с Эстонией и Латвией
"Спим на траве, в холоде". Коллапс на границе России с Эстонией и Латвией
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На границах России с Латвией и Эстонией образовались километровые очереди, в которых людям приходилось стоять по несколько дней. В основном выехать в Евросоюз пытаются беженцы из Украины.
Многие из них решили покинуть страну после того, как российские власти объявили мобилизацию и провели “референдумы” о присоединении оккупированных территорий на юго-востоке Украины.
Видео, БТР и километровые очереди: что происходит в Верхнем Ларсе, Продолжительность 2,09
На границе России и Грузии продолжают стоять тысячи машин. Теперь на КПП “Верхний Ларс” приехал БТР.