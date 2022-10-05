"Спим на траве, в холоде". Коллапс на границе России с Эстонией и Латвией

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"Спим на траве, в холоде". Коллапс на границе России с Эстонией и Латвией

48 минут назад

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На границах России с Латвией и Эстонией образовались километровые очереди, в которых людям приходилось стоять по несколько дней. В основном выехать в Евросоюз пытаются беженцы из Украины.