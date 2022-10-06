Верхний Ларс: как этот пункт стал самым известным на границе России
Верхний Ларс: как этот пункт стал самым известным на границе России
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В начале октября пробка в Верхнем Ларсе на границе России и Грузии резко исчезла. Это так удивило людей, что они переспрашивали других, правда это или фейк.
Еще недавно через этот КПП десятки тысяч россиян пытались покинуть страну после объявления мобилизации.
Би-би-си поговорила с людьми, которые несколько дней ждали в пробке, и теми, кто собирал для них гуманитарную помощь.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: