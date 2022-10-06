Верхний Ларс: как этот пункт стал самым известным на границе России

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Верхний Ларс: как этот пункт стал самым известным на границе России

43 минуты назад

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В начале октября пробка в Верхнем Ларсе на границе России и Грузии резко исчезла. Это так удивило людей, что они переспрашивали других, правда это или фейк.

Еще недавно через этот КПП десятки тысяч россиян пытались покинуть страну после объявления мобилизации.

Би-би-си поговорила с людьми, которые несколько дней ждали в пробке, и теми, кто собирал для них гуманитарную помощь.

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