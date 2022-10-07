"Я на родине, где хочу там и езжу". Жители освобожденного Лимана о жизни в оккупации

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"Я на родине, где хочу там и езжу". Жители освобожденного Лимана о жизни в оккупации

40 минут назад

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Вооруженные Силы Украины освободили Лиман и впервые показали город журналистам независимых СМИ. Помимо очевидных и существенных потерь, которые понесли при отступлении российские ВС, заметен и серьезный ущерб, который война нанесла Лиману и его жителям.