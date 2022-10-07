"Я на родине, где хочу там и езжу". Жители освобожденного Лимана о жизни в оккупации
"Я на родине, где хочу там и езжу". Жители освобожденного Лимана о жизни в оккупации
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Вооруженные Силы Украины освободили Лиман и впервые показали город журналистам независимых СМИ. Помимо очевидных и существенных потерь, которые понесли при отступлении российские ВС, заметен и серьезный ущерб, который война нанесла Лиману и его жителям.
Критически повреждена инфраструктура города, наблюдается острая нехватка еды и предметов первой необходимости. И все же оставшиеся в Лимане мирные жители проявляют робкий оптимизм и приветствуют освободивших их от оккупации украинских военных.