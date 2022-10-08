Реальный секс: пары из вебкама, БДСМ и сексуальное исцеление | Документальный фильм Би-би-си

50 минут назад

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Подпись к фото, Некоторые пары относятся к своему удовольствию очень серьезно.

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Сейчас, когда существует более ста разных типов сексуальной самоидентификации и более четырехсот поз для секса, некоторые пары относятся к своему удовольствию очень серьезно.

Элис Левин познакомится с парами, которые стримят свой секс на онлайн-платформах, пробуют себя в мире доминантов и сабмиссивов, и тратят немалые деньги на секс-веллнес - духовные практики, призванные улучшить сексуальную жизнь.

Фильм 18+

Часть 1 Пары из вебкама

Сейчас существует множество сайтов и приложений, на которых можно присоединиться к просмотру секса в реальном времени, а также пригласить зрителей в свою спальню за деньги. Многие пары в Великобритании выбирают такой заработок. Но такие ли это легкие деньги, и как это сказывается на отношениях в паре?

Часть 2 Доминанты и сабмиссивы

Как молодые, так и более зрелые люди в Великобритании все чаще выбирают отношения доминирования и подчинения, а также БДСМ-практики как постоянную часть своих отношений. Во второй серии Элис Левин постарается выяснить, что стоит за желанием подчиняться и подчинять.

Часть 3 Спиритуальные секс-практики

Практики секс-велнесс набирают популярность по всему миру? Секс-гуру заявляют, что благодаря им мы можем улучшить качество нашей сексуальной жизни, избавиться от комплексов и даже исцелиться от последствий пережитого сексуального насилия. Но так ли это на самом деле, и не дала ли эта сфера простор для появления шарлатанов?