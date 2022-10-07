Что министр обороны Украины сказал российским военным, а Путин ‐ украинским
Что министр обороны Украины сказал российским военным, а Путин ‐ украинским
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Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным. Он также произнес слова и для военного руководства России, так как именно оно, по словам Резникова, будут принимать решение о дальнейшем ходе войны.
Тем, кто сложит оружие, Резников гарантировал жизнь и безопасность, а для тех, кот отдавал преступные военные приказы пообещал трибунал.
А в самом начале войны в свою очередь к украинским военным обращался и Владимир Путин.
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После объявления мобилизации и аннексии части Украины многие украинские беженцы решили уехать из России в ЕС.