Что министр обороны Украины сказал российским военным, а Путин ‐ украинским

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Что министр обороны Украины сказал российским военным, а Путин ‐ украинским

37 минут назад

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Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным. Он также произнес слова и для военного руководства России, так как именно оно, по словам Резникова, будут принимать решение о дальнейшем ходе войны.

Тем, кто сложит оружие, Резников гарантировал жизнь и безопасность, а для тех, кот отдавал преступные военные приказы пообещал трибунал.