"Это война не отечественная, а захватническая". Истории россиян, бежавших от мобилизации в Турцию

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"Это война не отечественная, а захватническая". Истории россиян, бежавших от мобилизации в Турцию

9 минут назад

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По данным Федеральной таможенной службы, с момента объявления "частичной мобилизации" Россию покинули более 300 тысяч человек. К 4 октября, по данным Минобороны России, на службу были призваны из запаса около 200 тысяч россиян.

Больше всего беженцев из России приняли Казахстан и Грузия. Но многие отправляются дальше. Например, в Стамбул, потому что в Турцию россиянам не нужна виза.

Корреспондент Би-би-си Анастасия Златопольская поговорила с молодыми людьми, уехавшими от призыва в Стамбул.