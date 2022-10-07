"У нас война, у них диктатура": что думают о совместном Нобеле правозащитники из Украины, России и Беларуси
"У нас война, у них диктатура": что думают о совместном Нобеле правозащитники из Украины, России и Беларуси
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Нобелевскую премию мира получили основатель белорусской "Весны" Алесь Беляцкий, российский "Мемориал"* и украинский Центр гражданских свобод.
Как к этому отнеслись в организациях-лауреатах и что для них значит премия мира?
Признан властями России иностранным агентом и ликвидирован.