На Крымском мосту произошел взрыв. Последствия и видео с камер наблюдения
На Крымском мосту произошел взрыв. Последствия и видео с камер наблюдения
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На Крымском мосту утром 8 октября произошел взрыв. По предварительным данным взорвалась фура, которая заехала на мост после проверки на КПП.
Украинские СМИ пишут, что подрыв части моста - операция СБУ. Официально СБУ ответственности за взрыв пока на себя не брала.
В результате взрыва обрушились три пролета автомобильной дороги, а также загорелись цистерны состава на железной дороге. Минтранс РФ обещал восстановить железную дорогу уже к вечеру.
По заявлению СК РФ, из-за взрыва на мосту погибли три человека.