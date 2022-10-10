Десятки ракет по Киеву и другим городам: Россия снова обстреляла Украину
Десятки ракет по Киеву и другим городам: Россия снова обстреляла Украину
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Россия нанесла ракетные удары по Киеву и западу Украины. ВСУ заявили, что по стране выпустили как минимум 75 ракет. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, власти призывают людей не выходить из убежищ.
В этот же день на совещании Совбеза Владимир Путин заявил, что обстрел - ответ на подрыв Крымского моста. Он также обвинил Украину в серии “терактов” на территории России.