Кто виноват – народ или власть? Екатерина Шульман о фашизме, ответственности и тревоге | Интервью Би-би-си

2 часа назад

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Подпись к фото, Корреспонденты Русской службы Би-би-cи Анастасия Сорока и Григор Атанесян встретились с Екатериной Шульман в Лондоне.

Корреспонденты Русской службы Би-би-cи Анастасия Сорока и Григор Атанесян встретились с Екатериной Шульман в Лондоне, чтобы обсудить и попытаться осмыслить то, какие исторические события и социальные трансформации сейчас происходят с русским народом, Россией и самой Екатериной, которой минюст России не так давно присвоил статус СМИ-"иноагента".

Можно ли назвать Россию фашистским государством? Виноваты ли все русские люди в том, что руководство страны развязало войну с Украиной? Почему российские женщины оказались смелее мужчин? Как справляться с тревогой из-за новостей?

На эти и другие вопросы у Екатерины есть детальные ответы и подчас неожиданный взгляд с точки зрения социальных наук.

Съемки интервью проходили 28 сентября в Лондоне, куда политолог приехала в качестве члена жюри книжной премии Pushkin House Book Prize.

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