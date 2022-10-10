Путин объяснил удары по Украине: главные цитаты

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Путин объяснил удары по Украине: главные цитаты

21 минуту назад

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10 октября Россия одновременно нанесла удары по крупнейшим городам Украины. Российские власти заявили, что целями были "объекты энергетической инфраструктуры", но в некоторых случаях разрушенными оказались даже детские площадки. В результате погибли люди и произошли перебои со светом и водой.

Выступая на оперативном совещании Совета безопасности России, Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на "диверсии и теракты". Президент привел в пример взрыв на Крымском мосту, который произошел за два дня до этого.

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