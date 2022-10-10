"Террор и жестокость". Реакция стран Запада, Беларуси и Китая на удары России по Украине
"Террор и жестокость". Реакция стран Запада, Беларуси и Китая на удары России по Украине
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В понедельник утром украинские города подверглись массированным ракетным ударам со стороны России. Погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения. Обстрелы последовали после взрыва на Крымскому мосту утром 8 октября.
Российское руководство назвало целями "системы военного управления, связи и энергетики Украины".
По данным Нацполиции Украины, повреждено 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных домов и школа в Киеве.Как отреагировали на эскалацию лидеры разных стран - подборка в видео Русской службы Би-би-си.