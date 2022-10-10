"Террор и жестокость". Реакция стран Запада, Беларуси и Китая на удары России по Украине

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"Террор и жестокость". Реакция стран Запада, Беларуси и Китая на удары России по Украине

час назад

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В понедельник утром украинские города подверглись массированным ракетным ударам со стороны России. Погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения. Обстрелы последовали после взрыва на Крымскому мосту утром 8 октября.

Российское руководство назвало целями "системы военного управления, связи и энергетики Украины".