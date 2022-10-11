Украинцы из освобожденных городов Донецкой области о жизни в оккупации и после
Украинцы из освобожденных городов Донецкой области о жизни в оккупации и после
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Поселок Яровая и Святогорск были оккупированы российской армией в начале июня и освобождены в сентябре. Населенные пункты находятся в 6 км друг от друга, на севере Донецкой области у реки Северский Донец.
От шести тысяч жителей не осталось почти никого, а сами города сильно пострадали от обстрелов - неповрежденных зданий практически нет.
Местные жители показали корреспондентам Reuters что осталось от их домов и рассказали о том, как выжили.