Украинцы из освобожденных городов Донецкой области о жизни в оккупации и после

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Украинцы из освобожденных городов Донецкой области о жизни в оккупации и после

9 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Поселок Яровая и Святогорск были оккупированы российской армией в начале июня и освобождены в сентябре. Населенные пункты находятся в 6 км друг от друга, на севере Донецкой области у реки Северский Донец.

От шести тысяч жителей не осталось почти никого, а сами города сильно пострадали от обстрелов - неповрежденных зданий практически нет.