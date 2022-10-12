"Я, как и дед, становлюсь беженцем". Почему россияне уезжают в Израиль?
"Я, как и дед, становлюсь беженцем". Почему россияне уезжают в Израиль?
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Министерство алии и интеграции Израиля ожидает, что в 2022 году число репатриантов из России составит 40 тысяч человек.
С начала полномасштабной войны России против Украины, по официальным данным, в Израиль приехало более 18 тысяч россиян.
Кто-то уезжает ради будущего детей, кто-то – не желая идти в армию после объявления мобилизации.
Всем этим людям нужно найти документы, дающие право на репатриацию.
Им помогают архивисты, российский Красный крест и "Сохнут", который Минюст России просит ликвидировать.