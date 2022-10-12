"Я, как и дед, становлюсь беженцем". Почему россияне уезжают в Израиль?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Я, как и дед, становлюсь беженцем". Почему россияне уезжают в Израиль?

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Министерство алии и интеграции Израиля ожидает, что в 2022 году число репатриантов из России составит 40 тысяч человек.

С начала полномасштабной войны России против Украины, по официальным данным, в Израиль приехало более 18 тысяч россиян.

Кто-то уезжает ради будущего детей, кто-то – не желая идти в армию после объявления мобилизации.

Всем этим людям нужно найти документы, дающие право на репатриацию.