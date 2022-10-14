"У пленного прав там не было". Обменянный защитник "Азовстали" о жизни в российском плену
"У пленного прав там не было". Обменянный защитник "Азовстали" о жизни в российском плену
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Полковник Валерий Падитель провел в колонии в Еленовке четыре месяца. Вместе с сослуживцами он защищал "Азовсталь" в Мариуполе, и попал в плен в мае 2022 года.
22 сентября он оказался среди 215 украинских военных, которых обменяли на 55 россиян. Так Валерий оказался дома, сейчас он проходит реабилитацию.
О плене, о том, благодаря чему пленные выжили, и о чем они мечтали, с ним поговорил корреспондент Би-би-си Украина Олег Карпяк.