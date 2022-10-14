"Оденемся потеплее и спрячемся под одеялами". Как в Киеве справляются с энергокризисом и готовятся к зиме

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"Оденемся потеплее и спрячемся под одеялами". Как в Киеве справляются с энергокризисом и готовятся к зиме

20 минут назад

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За три дня с 10 октября российские ракеты и беспилотники нанесли 128 ударов по разным объектам в Украине. В результате повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.