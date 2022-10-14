Путин о мобилизации, массированных обстрелах Украины и мирных переговорах
Путин о мобилизации, массированных обстрелах Украины и мирных переговорах
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Владимир Путин дал пресс-конференцию в Астане после заседания совета глав государств, входящих в состав СНГ. Он ответил на вопросы о том, как долго продлится мобилизация, почему остановлены переговоры с Киевом и не жалеет ли он ни о чем.
По словам Путина, мобилизация завершится примерно через две недели, сейчас призваны из запаса 222 тысячи человек.
Главное из речи президента - в видео Би-би-си.