Атака российских дронов иранского производства по Киеву. Видео
Атака российских дронов иранского производства по Киеву. Видео
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17 октября Россия атаковала дронами-камикадзе Киев. Один из ударов пришелся в многоэтажный жилой дом, погибли три человека. Это случилось спустя неделю после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Минобороны России не комментировало новые удары по Киеву.
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