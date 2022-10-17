"Потеря друга, потеря опоры". Коллеги и пациенты о враче Оксане Леонтьевой, погибшей от российского удара в Киеве

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"Потеря друга, потеря опоры". Коллеги и пациенты о враче Оксане Леонтьевой, погибшей от российского удара в Киеве

20 минут назад

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В центре Киева, во время массированного удара российской армии 10 октября погибла врач-гематолог Оксана Леонтьева. У нее была редкая специализация в области трансплантации костного мозга детям. Такие специалистов очень мало.

Корреспондент Би-би-си Жанна Безпятчук поговорила с ее коллегой и спасателем, первым прибывшим на место гибели Оксаны.

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