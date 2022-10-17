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Пожар в тюрьме для политзаключенных в Тегеране

7 минут назад

В тюрьме Эвин в Тегеране, где, по сведеньям правозащитников, содержатся многие из задержанных по делу "хиджаб-революции" в результате бунта произошел пожар. По меньшей мере 8 человек погибли. По версии властей, пожар начался из-за поджога и драки между осужденными за экономические преступления, однако правозащитники ставят эту версию под сомнение.