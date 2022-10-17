Военный самолет Су-34 упал в Ейске. Видео

Военный самолет Су-34 упал в Ейске. Видео

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Военный самолет Су-34 упал в жилой массив в Ейске. Начался сильный пожар в девятиэтажке, очевидцы сообщают о взрывах.

По сообщению минобороны России, самолет выполнял учебно-тренировочный полет, когда у него загорелся двигатель. Экипаж катапультировался.

По предварительным данным, в огне пострадали не менее 17 квартир.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

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