Ночной обстрел Николаева. Видео
Ночной обстрел Николаева. Видео
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В результате обстрела Николаева в ночь на 18 октября полностью уничтожен двухэтажный жилой дом, погиб один человек. Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
Сильно пострадал находившийся неподалеку цветочный рынок, в соседних домах выбиты стекла.
Россия продолжает утверждать, что не обстреливает гражданские объекты, однако удары по гражданской инфраструктуре только участились с 10 октября.
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