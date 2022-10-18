Женщины по всему миру остригают волосы в знак солидарности c иранскими женщинами
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Протесты в Иране не утихают уже больше месяца и это самый серьезный вызов для властей страны за последние десятилетия. Правительство пытается подавить демонстрации самыми жестокими мерами.
В минувшие выходные во время пожара в тюрьме Эвин, где содержатся политзаключенные, в том числе и женщины, по официальным данным погибли 4 человека, 61 получил серьезные ранения.
А тем временем, в соцсетях появляются видео, где женщины по всему миру остригают свои волосы в знак солидарности с иранскими женщинами и в знак протеста против правящего режима в Иране.
Среди тех, кто публично отрезал пряди своих волос, много звезд - Жюльет Бинош, Марион Котийяр, Изабель Юппер.
Правда, в тех же соцсетях такие акции подверглись критике и некоторые называют их активизмом "напоказ".