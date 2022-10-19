Как вывозят людей из Херсона. Видео

Как вывозят людей из Херсона. Видео

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Оккупационные власти вывозят из Херсона жителей. Они называют это "организованным перемещением" и объясняют угрозой обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти отрицают планы обстреливать Херсон.

По словам представителей оккупационных властей, вывезти планируется до 60 тысяч человек.

Кадры очередей в Херсоне сняты российским МИЦ "Известия".

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