Как вывозят людей из Херсона. Видео
Как вывозят людей из Херсона. Видео
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Оккупационные власти вывозят из Херсона жителей. Они называют это "организованным перемещением" и объясняют угрозой обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти отрицают планы обстреливать Херсон.
По словам представителей оккупационных властей, вывезти планируется до 60 тысяч человек.
Кадры очередей в Херсоне сняты российским МИЦ "Известия".
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