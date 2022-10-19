Путин о введении военного положения на аннексированных территориях
Путин о введении военного положения на аннексированных территориях
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Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности РФ, объявил о введении военного положения в аннексированных регионах Украины. Оно будет действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Путин не уточнил, на какой срок вводится военное положение в этих регионах. Кроме того, российский президент решил наделить дополнительными полномочиями руководителей всех регионов России.
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