Путин о введении военного положения на аннексированных территориях

Путин о введении военного положения на аннексированных территориях

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Совета безопасности РФ, объявил о введении военного положения в аннексированных регионах Украины. Оно будет действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Путин не уточнил, на какой срок вводится военное положение в этих регионах. Кроме того, российский президент решил наделить дополнительными полномочиями руководителей всех регионов России.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

Telegram

Instagram

Загрузите наше приложение:

iOS

Android