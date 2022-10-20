Коробочкино: жители разрушенного села в Харьковской области готовятся к зиме

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Коробочкино: жители разрушенного села в Харьковской области готовятся к зиме

21 минуту назад

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Часть жителей Коробочкино в Харьковской области решили вернуться в разрушенное российскими обстрелами село. У многих дома повреждены на столько, что остался только фундамент. Но сельчане надеются успеть отремонтировать их до наступления холодов.

Газа и электричества в Коробочкино нету уже 7 месяцев, село попало под обстрелы с самого начала войны.

Российские военные в октябре усилили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Власти Украины призывают граждан ограничить использование энергоемких бытовых приборов и обещают, что в случае проблем с отоплением зимой, развернут на улицах обогревательные пункты.

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