Коробочкино: жители разрушенного села в Харьковской области готовятся к зиме
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Часть жителей Коробочкино в Харьковской области решили вернуться в разрушенное российскими обстрелами село. У многих дома повреждены на столько, что остался только фундамент. Но сельчане надеются успеть отремонтировать их до наступления холодов.
Газа и электричества в Коробочкино нету уже 7 месяцев, село попало под обстрелы с самого начала войны.
Российские военные в октябре усилили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Власти Украины призывают граждан ограничить использование энергоемких бытовых приборов и обещают, что в случае проблем с отоплением зимой, развернут на улицах обогревательные пункты.
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