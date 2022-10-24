Нарушил комендантский час – получил повестку. Как работает ночной патруль Киева

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Нарушил комендантский час – получил повестку. Как работает ночной патруль Киева

44 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

С начала полномасштабного вторжения России в украинской столице действует комендантский час. Нарушителям грозит штраф, общественные работы или вручение повестки в военкомат.

С 11 вечера до 5 утра киевлянам запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться по городу на транспорте или пешком. Не попадают под действие этих правил лишь те, кто имеет при себе спецпропуск.

Вместе с полицией улицы города патрулируют военные - нарушителям комендантского часа они могут вручить повестку "с целью проверки их пребывания на военном учете".

Видео корреспондента Би-би-си Дмитрo Власова о том, что происходит в ночном Киеве после начала комендантского часа.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: